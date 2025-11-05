Odločilen dan za pobudo o varnem in dostopnem splavu

V Bruslju bodo evropski poslanci in poslanke danes na Odboru za pravice žensk in enakost spolov prvič glasovali o pobudi My Voice, My Choice (Moj glas, moja izbira) za varen in dostopen splav. Če bo pobudnikom – evropsko pobudo so zastavili in vodili v Inštitutu 8. marec pod vodstvom Nike Kovač – uspelo na današnjem glasovanju, jih čaka še glasovanje na plenarni seji evropskega parlamenta.

Po neuradnih virih iz Bruslja naj bi bilo za pobudo dovolj podpore, glasove naj bi prispeval tudi del EPP. Predlog pobude My Voice, My Choice predvideva vzpostavitev finančnega sklada, prek katerega bi se ženskam, ki v svojih državah ne morejo varno oziroma zakonito opraviti splava, financirala potovanja v druge članice Evropske unije.

Sklad bi bil prostovoljen, izhaja iz pobude in ne bi posegal v zakonodaje in predpise posameznih držav. Pričakovati je, da bodo pobudo podprli socialisti, liberalci in predstavniki Zelenih.

Kot so skozi vso kampanjo, med katero so zbrali 1,1 milijona podpisov v državah članicah Evropske unije, poudarjali aktivisti, v Evropi danes več kot dvajset milijonov žensk nima dostopa do varnega splava. Zato so aprila pred dvema letoma začeli zbirati podpise in zahtevati konkretne spremembe, ki lahko vplivajo na življenja žensk v Evropski uniji.

Nesprejemljivo je, da ženske nosijo finančno breme, ker splav ni brezplačen, poudarjajo aktivistke. FOTO: Jan Scheunert via Reuters

»Ker je nesprejemljivo, da ženske na Poljskem še vedno umirajo, ker nimajo dostopa do splava. Nesprejemljivo je, da ženske nosijo finančno breme, ker splav ni brezplačen. Nesprejemljivo je, da so ženske prisiljene prepotovati na tisoče kilometrov ali iskati nevarne alternative, ker ginekologi ne želijo opravljati splava zaradi ugovora vesti,« so med zbiranjem podpisov vabili državljanke in državljane, da pomagajo ženskam.

Skupaj so zbrali 1.125.513 podpisov za varen in dostopen splav ter dosegli nacionalni prag v devetnajstih državah. Veliko podpisov so, kot so povedali pred glasovanjem, zbrali na Poljskem in na Malti, kjer je splav prepovedan oziroma povsem nedostopen. Podporo so jim javno izrazili številni vplivni posamezniki, med njimi Pedro Pascal, Mark Ruffalo in Severina.

Kot je pred dnevi za Delo dejala direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač, »prepoved splava ne pomeni manj teh posegov, pomeni le več nevarnih splavov in več smrtnih žrtev«.

Kovačeva bo glasovanje o pobudi spremljala v Bruslju skupaj s psihologinjo Metko Mencin, ki je v Sloveniji prva podpisala pobudo My Voice, My Choice in je kot nekdanja poslanka ena od najbolj zaslužnih, da je pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok zapisana v slovensko ustavo.