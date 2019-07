Odločilni podpis za ljubljansko univerzo

Danes mineva natanko sto let, odkar je regent Aleksander Karađorđević s podpisom zakona ustanovil vseučilišče Kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani – današnjo Univerzo v ­Ljubljani. Ustanovne članice so bile ­filozofska, medicinska, pravna, ­tehniška in teološka fakulteta.Če spregledamo pomisleke, da čas ustanovitve slovenske univerze seže več kot sto, po nekaterih mnenjih celo 300 let v preteklost, prav danes praznujemo enega od prvih mejnikov pri rojstvu visokega šolstva na naših tleh.Prvo predavanjeTriindvajseti julij 1919 je tudi v aktih ljubljanske univerze zapisan kot prvi korak pri njeni ustanovitvi ...