Odločitev, ki bi lahko omehčala Zdravka Počivalška

Prvak LMŠ Marjan Šarec zanika, da bi bila današnja vladna odločitev povezana z aktualnimi političnimi preigravanji glede možnosti sestave nove vlade oziroma razpisa predčasnih volitev. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Darilo ne pomeni košarice Janši

Čeprav predsednik vlade v odstopuzanika, da je tako, v političnih kuloarjih prevladuje ocena, da današnje vladno soglasje Slovenskemu državnemu holdingu (SDH) k načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2020 nedvomno kaže poskus LMŠ, da prepreči nastanek koalicije pod vodstvomv tej sestavi državnega zbora.Projekt oblikovanja državnega turističnega holdinga je osrednji politični projekt prvaka SMC Preden je prevzel vodenje stranke, nam je pojasnil , da ne glede na napovedi iz prvega mandata na položaju gospodarskega ministra, da se bo po izteku ministrskega mandata iz politike poslovil, pač še vedno razmišlja kot gospodarstvenik. V gospodarstvu pa zadeve potekajo s povsem drugačnim tempom kot v politiki. »Tako se je sprva res zdelo, da je en mandat dovolj za vse predvidene projekte. A ni bil. In konsolidacija turizma je le ena izmed zadev, ki sem jih hotel končati. V dobro države, in ne partikularnih interesov,« je poudaril.Odločanje o soglasju je bilo nekaj časa na ledu, ker se LMŠ in SMC nista mogli dogovoriti, kako sestaviti upravljavsko strukturo nove družbe, na katero bo prenesen del turističnih podjetij.»Ne, to nima zveze,« odgovarja Marjan Šarec na vprašanje, ali gre za poskus LMŠ, da se Zdravko Počivalšek končno odloči, na katerem stolu bo sedel. Počivalšek pa se na vprašanje, ali je odločitev povezana s politično usodo SMC, še ni odzval.Za zdaj v politiki ocenjujejo, da je ne glede na zeleno luč k podržavljanju slovenskega turizma še vedno mogoče, da se SMC pridruži morebitni koaliciji Janeza Janše.Iz krogov LMŠ pa je slišati predvsem nezadovoljstvo, ker se je SMC odzvala vabilu prvaka SDS na jutrišnje pogovore. »Če se pogovarjajo z nami o tem, kako bi skupaj nastopili na volitvah, ne gre, da se hkrati dogovarjajo z Janšo,« nam je dejal eden od sogovornikov.LMŠ in SMC sta sicer ustanovili tudi posebno strokovno skupino, v kateri pripravljajo predlog dogovora med strankami. Med drugim na primer ni jasno, ali se bo SMC, kot LMŠ, zavezala, da po predčasnih volitvah noče v vlado, ki bi jo sestavljala SDS. Dogovoriti pa se je treba tudi o takšnih stvareh, kot so na primer financiranje volilne kampanje, število nastopov Marjana Šarca in Zdravka Počivalška na predvolilnih soočenjih, ter seveda tudi o tem, kje bodo nastopili na skupni listi kandidati SMC in koliko jih bo.Usoda nadaljnjih pogovorov je tako bolj ali manj odvisna od epiloga jutrišnjih pogovorov pri Janezu Janši ter odločitve NSi in Desusa.