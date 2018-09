Odločitev o morebitni ponovitvi razpisa za direktorja celjske bolnišnice

Celje – Branko Gabrovec bo v nekaj tednih izvedel, ali bo sodišče ugodilo njegovi tožbi proti Splošni bolnišnici Celje (SBC) in razveljavilo sklep o imenovanju Margarete Guček Zakošek za direktorico SBC ter razpis ponovilo. Danes bo namreč sodišče še pregledalo elektronsko pošto, ki je bila podlaga za izločitev Gabrovca in jo je dobila članica sveta zavoda Barbara Tiselj, ki so jo nekaj tednov pozneje zaposlili na ministrstvu za zdravje.



Branko Gabrovec od 5. februarja, ko so ga izločili iz razpisa, ker naj ne bi imel pet let vodstvenih delovnih izkušenj, dokazuje, da so ga izločili neupravičeno. Da ga sploh ne bi smela izločiti razpisna komisija, ampak bi o tem moral odločati svet zavoda, in še da je bilo pravno mnenje ministrstva, ki ga je razpisni komisiji predstavila predsednica komisije Barbara Tiselj, ponarejeno.



Spet o mnenju



Razpisna komisija je imela mnenje pravne službe SBC in mnenje odvetniške pisarne Inkret, da Gabrovec izpolnjuje pogoje. Kljub temu je Barbara Tiselj prosila ministrstvo za zdravje za mnenje, saj se, kot je povedala na eni od obravnav na delovnem sodišču, s pravnim mnenjem SBC absolutno ni mogla strinjati. Razpisni komisiji, v kateri sta bila še Matej Velenšek in Jožef Zimšek, je pravno mnenje predstavila. Velenšek je včeraj na sodišču dejal, da je mnenje videl in da mnenje, ki je v spisu, ni tisto, ki ga je Tisljeva pokazala razpisni komisiji. Zimšek pa je dejal, da mnenja sploh ni videl, ampak je Tisljeva le povzela vsebino.



Spornega mnenja sicer kar nekaj časa tudi v SBC niso imeli. Danes je v dokumentaciji mnenje, pod katerega je podpisana Barbara Tiselj. Na eni od obravnav je Tisljeva razložila, da na razpisni komisiji ni kazala nobenega papirja, da je po telefonu dobila z ministrstva potrditev svojega mnenja, ki ga je po seji sveta zavoda sama spisala. Če sodimo po včerajšnjih pričanjih, bi utegnilo biti drugače.



Ko pokliče ministrica



Velenšek je dejal, da je bilo pod mnenjem, ki ga je videl na seji razpisne komisije, zapisano ime Mojca Ramšak Pešec, vendar podpisa ni bilo. Ramšak Peščeva je potrdila, da je mnenje napisala, a je opozorila: »To je bilo moje mnenje, ne mnenje ministrstva.« Nalogo, da pregleda dokumentacijo in pove, ali Gabrovec izpolnjuje pogoje, je dobila v petek popoldne: »Klicala me je ministrica [Milojka Kolar Celarc] in me prosila za to. Tisljeva mi je poslala dokumente, statut SBC in dve potrdili.«



Mnenje je Tisljevi poslala v nedeljo zvečer, telefonskega pogovora s Tisljevo se ni spomnila: »V vsakem primeru sem mnenje poslala po elektronski pošti, ker jo imam še vedno v računalniku.« To so še edine listine, ki sodišču manjkajo, da bo lahko izdalo sodbo.



Mojca Ramšak Pešec je dodala, da mnenje, ki ga je napisala Tisljeva, ni takšno, kakršnega je dala sama, vendarle pa je tudi ona zaključila, da Gabrovec ni izpolnjeval pogojev. Je pa povedala, da je imela pri odločanju dve Gabrovčevi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, medtem ko je Gabrovec povedal, da so bila dokazila štiri. Dodal je, da je očitno odločala z nepopolnimi podatki. Pooblaščenec SBC Tomaž Bajec je dvakrat poudaril, da manipulacij v postopku ni bilo.



Sodišče bo sodbo izdalo po tem, ko bo pregledalo elektronsko pošto Mojce Ramšak Pešec, ki ni več na ministrstvu za zdravje. Tam je v. d. generalne sekretarke Barbara Tiselj.