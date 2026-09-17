Letos trije policisti ostali brez orožja; ministrstvo zahteva strožjo zakonodajo

Petkov izredni varnostni dogodek na avtocesti, ko je 21-letni voznik policistu vzel pištolo in ga ustrelil, je drugi letošnji incident, v katerem so policisti ostali brez orožja. Julija sta bila razorožena dva policista. Notranje ministrstvo je poleti sprožilo postopke za večjo zakonsko zaščito policistk in policistov.

Na videz podobna primera odvzema orožja sta se zgodila v zelo različnih okoliščinah in imata različne posledice za storilca. V julijskem primeru je šlo za nepredvidljivega in nasilnega begunca, ki je prvo kaznivo dejanje storil na Hrvaškem, z njimi pa je nadaljeval med skrivanjem po Sloveniji. V gozdu je napadel dva policista ter jima odvzel orožje in mobilni telefoni. Streljal je tudi proti policistom specialne enote in umrl v stavbi, kjer se je nazadnje znašel v strelskem spopadu s policisti