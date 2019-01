Odločnost, jasna beseda in tečnost proti državnim organom

Ljubljana – Kandidata za varuha človekovih pravic Petra Svetino, ki je na pedagoški akademiji končal študij na predmetni skupini za duševno prizadete, je oblikovala tudi osebna izkušnja sestre z downovim sindromom in potem tudi starša otroka s posebnimi potrebami. Svojo življenjsko in poklicno pot je posvetil delu z ranljivimi skupinami, pretežno ljudem z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. A svojega dela na položaju varuha ne vidi samo kot varovanje ranljivih skupin, saj, kot pravi, lahko vsakdo v vsakem trenutku postane član ene od njih. V okviru pooblastil varuha človekovih pravic in v okviru zakonodaje se bo zavzemal za človečnost in pravičnost za vse. O sebi pravi, da je izrazit praktik in si bo prizadeval tudi pokazati na možne rešitve.



»Odločnost, jasna beseda in po domače rečeno tečnost proti državnim organom, organom lokalnih skupnosti, nosilcem javnih pooblastil bodo vodilo,« je na javni predstavitvi poudaril Svetina, ki trenutno zaseda mesto strokovnega direktorja zavoda za socialno podjetništvo na podeželju Grunt v Komendi. Zavod sta z Matijo Zadrgalom leta 2014 ustanovila z namenom zaposlovanja težje zaposljivih invalidov s podeželja v lokalnem okolju. Pri dosedanjem delu je 53-letnik po svojih besedah vedno sledil samo enemu cilju, in to je spoštovanje človeka, ne glede na njegove psihofizične sposobnosti, na to, od kod prihaja, kakšen je in kdo je.



Slabo leto je deloval tudi na ministrstvu za okolje in prostor kot svetovalec v kabinetu ministra Janeza Podobnika. V preteklosti je bil član Slovenske ljudske stranke (SLS), a so se s stranko razšli zaradi nesoglasij pri socialnih vprašanjih in družinski politiki. Od leta 2013 do 2018 je bil član sveta Fundacije invalidskih organizacij, od leta 2014 do 2018 pa tudi član predsedstva Hokejske zveze Slovenije. »Ima izreden občutek za ljudi,« je povedal nekdanji hokejist Dejan Kontrec, s katerim sta bila sočlana predsedstva, kjer je bil Peter Svetina odgovoren za razvoj ženskega hokeja. Kontrec je pri tem poudaril, da je imel tudi občutek za športnike, da kljub težkim časom dobijo vse normalne možnosti za razvoj.



O Petru Svetini, o katerem je predsednik republike Borut Pahor, ki ga je predlagal v imenovanje, prepričan, da bo funkcijo varuha človekovih pravic opravljal odgovorno, strokovno, vestno in neodvisno, bo državni zbor glasoval predvidoma že na januarski seji. Socialnemu podjetniku se obeta podpora LMŠ, SD, SMC, Desusa, SAB, NSi in predvidoma tudi obeh manjšinskih poslancev. Tudi v Levici so mu naklonjeni po tem, ko so z njim opravili še dodaten razgovor. »Morda je na nekaterih področjih premalo odločen, a vtis tistih, ki smo bili na tem pogovoru, je bil pozitiven,« je povedal vodja poslanske skupine Matej T. Vatovec in dodal, da bodo o podpori poslanske skupine Levice sicer formalno odločali prihodnji teden. Če bi vse naštete stranke podprle Svetino, bi skupaj lahko zagotovile potrebnih 60 poslanskih glasov. V SDS in SNS se še niso odločili.