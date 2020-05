Odlog najemnin ni več predviden

Ljubljana - Vlada danes pretresa tretji protikoronski sveženj. Poleg sheme subvencije za skrajšan delovni čas je še nekaj ukrepov namenjenih gospodarstvu in posameznikom.



Vlada v tretjem paketu rahlja pogoje za dodelitev spodbud za investicije, in sicer zmanjšuje število zahtevanih novih delovnih mest v predelovalni dejavnosti s 25 na deset, najnižja vrednost naložbe pa s 15 milijonov na 12 milijonov evrov. Za prevoznike namenja deset milijonov evrov prek SID banke. Na milijon evrov se povečuje ocenjena vrednost za javno naročanje gradenj, do katere je dovoljeno izvesti postopek naročila male vrednosti, kar je hitrejši postopek. Zakon ne predvideva več odloga plačila najemnin za poslovne prostore, predvideva pa, da najemodajalec ne more odpovedati pogodbe najemniku, je po seji ekonomsko-socialnega sveta dejal predsednik obrtne zbornice Branko Meh.



Na področju socialnega varstva zakon predvideva, da bo izvajalcem pomoči na domu, ki zaradi epidemije opravljajo storitev v precej zmanjšanem obsegu, stroške neizvedene storitve kril državni proračun. Prav tako bo proračun financiral oskrbnine za tiste starostnike, ki so jih svojci začasno vzeli iz domov za upokojence v domačo oskrbo, kar velja tudi za druge uporabnike institucionalnega varstva.



Domovom, ki so imeli zaradi prepovedi nameščanja novih uporabnikov nezasedene kapacitete, bo država zanje krila strošek oskrbe 1 v standardni dvoposteljni sobi. Za zaposlene, ki so bili izpostavljeni tveganju oziroma čezmerno obremenjeni, v zasebnih domovih za starostnike, pri izvajalcih pomoči na domu oziroma drugih socialnovarstvenih nastanitvah bo sredstva za izplačila dodatka za izpostavljenost in obremenjenost, do največ 65 odstotkov urne postavke, zagotovil proračun.



Na interventna sredstva lahko računa tudi Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, ki ji bo država za leti 2020 in 2021 namenila okoli 2,5 milijona evrov oziroma višino izpada prihodkov.



Za vstopnice na športne prireditve, ki zaradi izrednih okoliščin niso bile izvedene, lahko organizator izda vrednotnico, ki je unovčljiva v 24 mesecih. Če je potrošnik ne unovči, lahko po tem zahteva znesek.



Pripadnik civilne zaščite ali državljan, vpoklican k opravljanju nalog za omejitev epidemije, je upravičen do dodatka za nevarnost deset evrov na dan.