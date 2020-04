Odloki in ukrepi sprožili val pobud

Ljubljana – Ustavno sodišče je v zadnjih mesecih prejelo toliko pobud, kot jih običajno v skoraj vsem letu. Še posebej izstopajo zadnji tedni. Vse zadeve, ki so povezane z ukrepi za omejitev širjenja epidemije in blažitev njenih posledic, obravnava absolutno prednostno. Ta čas imajo v obravnavi več kot deset zadev, povezanih z omejitvami gibanja in policijskimi pooblastili ter nekaj več kot 50, ki se nanašajo na ekonomsko-finančne ukrepe antikoronskega zakona.Vse zadeve, ki pod vprašaj postavljajo ustavnost omejevanj, ne morejo obravnavati v enem paketu. »Glede tega imamo dve težavi – ena je, da časovno ne sovpadajo in so ...