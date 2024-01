Pri Fajonovi na malici ob istem času vsi zaposleni hkrati

V nadaljevanju preberite:

Poslanka SDS Alenka Jeraj je na ministrico Tanjo Fajon naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z evidentiranjem delovnega časa zaposlenih na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ). Zanimalo jo je, ali je res, da se vsem zaposlenim na ministrstvu vsakodnevno avtomatsko in ob istem času zabeleži 30-minutni odmor za malico ter ali je to prav, predvsem z vidika nesmiselnosti ukrepa in glede na to, da gre za obvod birokracije.

V odgovoru so na MZEZ pro forma beleženje časa odmora za malico priznali. S sistemom beleženja, ki ne kaže realnega časa odmora in tudi ne dejanske porabe časa, pač pa zadosti le zahtevam nove zakonske ureditve, ni nič narobe, so ob tem ocenili na ministrstvu za delo. Evidenca delovnega časa torej kaže, da so na ministrstvu vsi zaposlenih hkrati na malici, čeprav to dejansko ne drži. Ima takšna ureditev sploh kakšen smisel, če beleženje v sistemu za evidentiranje ne kaže dejanskega dogajanja?