Odnos do starejših zrcali kulturo družbe

Ljubljana – Odnos družbe je do starejših prav toliko diskriminatoren kot pred pol stoletja, staranje pa je potisnjeno na obrobje. Družba starejšim odteguje materialne vire. Pa vendarle je starost plod celega življenja in od posameznika je odvisno, kakšen življenjski scenarij si ustvari in kakšne odnose si stke skozi življenje.Starost in staranje ne zanimata vsakokratne aktivne generacije, ki ima vzvode moči in odloča o spremembah. To pa je tudi glavni razlog, da je bilo kultno delo francoske pisateljice in avtorice bolj znanega Drugega spola Simone de Beauvoir z naslovom Starost, ki je izšlo pred petdesetimi leti, spregledano, ...