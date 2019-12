Odobrenih 28 vlog za pomoč pri preselitvi zaradi arbitraže

Meja na Muri pri Hotizi. FOTO: Voranc Vogel

Utrinek iz Hotize. FOTO: Voranc Vogel

Slovenija je v okviru finančne pomoči posameznikom in družinam, ki so se zaradi arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško odločile za preselitev v Slovenijo, delno ali v celoti ugodila 28 prošnjam, za kar bo izplačala več kot dva milijona evrov, je razvidno iz danes objavljene informacije v zvezi z implementacijo razsodbe.S finančno pomočjo lahko posamezniki in družine kupijo novo nepremičnino v Sloveniji. Do roka 31. decembra lani je vlogo za finančno pomoč oddalo 38 posameznikov oz. družin z obmejnih območij. Od tega jih je bilo 34 odločb do 9. decembra letos pravnomočnih, štiri pa so še v upravnem sporu, so danes sporočili z vlade.Za 34 pravnomočnih odločb znaša znesek izplačil 2,114 milijona evrov. Za preostale štiri pa znesek na podlagi odločb znaša 181.200 evrov.V danes objavljenem dokumentu glede implementacije arbitražne odločbe pri vladi niso točno pojasnili, katere štiri odločbe so še v upravnem sporu. Od 38 vlog jih je bilo namreč v celoti ugodenih 21, delno pa sedmim. Dve vlogi so umaknili, osem pa so jih v celoti zavrnili. Največ ugodenih vlog je z območja upravne enote Piran, in sicer 15, štiri so bile odobrene z upravne enote Ljutomer in dve z upravne enote Metlika.Za finančno pomoč ob preselitvi je sicer zaprosilo 12 posameznikov in 26 družin, skupaj pa je to 98 oseb.Država je glede pravic s področja kmetijstva in ribištva do 10. decembra letos med drugim 81 nosilcem kmetijskih gospodarstev izplačala enkratno nadomestilo zaradi izjemnih okoliščin v višini skoraj 238.000 evrov. Zaradi izpada dohodka zaradi oviranega ribolova pa so izplačali nadomestila v višini 273.630 evrov.Po zadnjih podatkih sicer proti slovenskih ribičem teče 684 postopkov hrvaške policije in 240 postopkov hrvaške ribiške inšpekcije. Stroški postopka skupaj z globo v okviru policije znašajo 460.980 evrov, v okviru inšpekcije pa 421.036 evrov.V to pa niso vštete pravnomočne oprostilne sodbe. Glede na informacije odvetnika slovenskih ribičev je bilo do sedaj izdanih pet oprostilnih sodb, ki se nanašajo na tri slovenske ribiče.V letošnjem letu je Slovenska policija do 1. decembra sicer obravnavala 1191 vplutij hrvaških varnostnih organov v slovenske vode. V enakem obdobju lani jih je bilo 939.Policija je od slovenske uveljavitve arbitražne razsodbe 29. decembra 2017 pa do konca letošnjega novembra obravnavala tudi 579 nedovoljenih prehodov meje s strani hrvaških ribičev, za katere so bili oziroma še bodo izdani plačilni nalogi. Kot so pojasnili, je bilo sodišču posredovano 72 zadev, od tega jih je 23 že pravnomočnih in je že mogoča izvršba.Do 1. decembra so slovenski organi ugotovili še 1706 kršitev glede pologa in dviga mreže v Piranskem zalivu, izdali so 150 plačilnih nalogov in 119 odločb o prekršku. Na sodišče pa je bilo poslanih 237 zadev. Sodišče je odločilo v 95 zahtevah in v vseh pritrdilo slovenskim prekrškovnim organom. Skupno je ribiška inšpekcija izrekla za 229.740 evrov glob.Arbitražno sodišče je leta 2017 določilo mejo med državama, po kateri so Sloveniji na morju pripadle tri četrtine Piranskega zaliva. Hrvaška zavrača uveljavitev arbitražne razsodbe zaradi prisluškovalne afere in vztraja pri meji po sredini Piranskega zaliva.