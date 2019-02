Odpad ob zaščitenem trgu Vransko

Vransko – Občinski svetniki Vranskega so pred dnevi ponovno pooblastili župana Franca Sušnika in občinsko upravo, da uporabita vsa pravna sredstva za razveljavitev okoljevarstvenega dovoljenja (OVD), ki ga je decembra Agencija RS za okolje (Arso) že drugič izdala podjetju Global avto. Ta ima obrat za razstavljanje izrabljenih vozil in predelavo odpadkov na območju propadle družbe KIV Vransko, ki leži ob robu zaščitenega trškega naselja Vransko. Župan Sušnik pravi, da nekaj vzvodov za preprečitev delovanja obrata občina še premore.



Arso sicer že decembra 2017, ko je Globalu avtu prvič izdal OVD za opravljanje dejavnosti na sporni lokaciji, čemur nasprotuje tudi zavod za varstvo kulturne dediščine (ZVKD), občini ni priznal statusa stranke v postopku. A ker se je na izdajo OVD pritožila tudi najbližja soseda obrata, upokojenka Rozalija Ciglar, je ministrstvo za okolje in prostor (MOP) OVD marca lani razveljavilo in agenciji vlogo vrnilo v ponovno odločanje.



Agencija je ponovljeni postopek končala decembra 2018 in Globalu avtu izdala novo OVD. To se bistveno ne razlikuje od prvega dovoljenja. Pred dvema mesecema pa sta se Rozalija Ciglar in občina ponovno pritožili.



Že predlani so na Vranskem zbrali 700 podpisov pod peticijo proti omenjenemu obratu ob robu Vranskega. Celjska enota ZVKD je Globalu avtu in prokuristu podjetja Samu Feštajnu sicer izdala kulturnovarstveno soglasje za tehnične preglede vozil ob robu naselbinskega spomenika Vransko – Trško naselje, a je Nataša Podkrižnik z zavoda januarja lani na seji državnozborskega odbora za infrastrukturo, okolje in prostor povedala, da so šele kasneje ugotovili, da Global avto tam skladišči izrabljena vozila in da gre za avtoodpad.



Na Arsu pa pomislekov, nasprotovanj in pritožb niso upoštevali. Tako tudi drugo OVD Globalu avtu na območju KIV Vransko dovoljuje na leto predelati 1650 ton nevarnih odpadkov, 77 ton nenevarnih odpadkov, 28 ton bencina, kurilnega in dizelskega goriva ter svinčenih baterij.



Občani trdijo, da čeprav OVD še ni pravnomočno, Global avto dejavnost že izvaja vsaj tako, da na dvorišču kopiči odslužene avtomobile, iz njih pa iztekajo motorne tekočine.



Župan Sušnik pravi, da so v podobni situaciji kot občina Vrhnika v zvezi s Kemisom. Niso stranka v postopku, a če jim bo uspelo vsaj z zahtevo, da mora Global avto dobiti dovoljenja za novo dejavnost oziroma novo uporabno dovoljenje za dejavnost, ki se razlikuje od dejavnosti propadlega KIV Vransko, ga bodo lahko ustavili. »Dokler bom župan, ne bom dovolil spremeniti prostorskih aktov tako, da bi ob robu naselja Vransko imeli avtomobilski odpad. Občinski svet me je zdaj že drugič pooblastil, da proti temu uporabimo vsa pravna sredstva, računamo pa tudi na podporo MOP,« je dejal Sušnik.



Global avto je sicer del skupine petih podjetij v lasti ali solasti Sama Feštajna, ki se z razgradnjo vozil ukvarja tudi na drugih lokacijah po državi. Območje nekdanjega podjetja KIV Vransko, ki se je leta 2013 znašlo v stečaju, je Feštajnu v najem oddal stečajni upravitelj. Feštajn je sicer občinskim svetnikom že predlani poskušal predstaviti dejavnost, s katero se ukvarja, in jih pomiriti, vendar neuspešno. Sušnik je prav zato, da mu ne bi očitali delovanja na lastno pest, ta mesec občinske svetnike prosil za podporo in jo tudi dobil.