FOTO:Odpadki koronavirusa

Naval je bil neverjeten, saj so prebivalci Ljubljane in obrtniki ki vseeno delajo nabrali neverjetne količine plastičnih odpadkov, obrezanega zelenja, gradbenih odpadkov in ostale šare ki se običajno nabere ob spomladanskem čiščenju in obnovah. Kilometer dolgo kolono pred centrom so pomagali obvladovati tudi mestni redarji, saj v sam center spuščajo le tri stranke naenkrat. Za zeleni obrez ter kosovni odpad pa so odprli tudi dodaten prostor ob Boljšjem trgu.



Delov fotoreporter Jože Suhadolnik je bil prisoten ob odprtju Cenrta za zbiranje odpadkov in nenavaden dogodek dokumentiral. Fotografije si lahko ogledate v fotogaleriji.