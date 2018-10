Odpadno listje uporabljajo za gretje

Dunaj – Odpadlega listja je v jesenskih dneh veliko, tudi na Dunaju, toda tam ga uspešno spremenijo v kompost, onesnaženega pa »krožno« predelajo v gorivo, ki greje dunajska gospodinjstva.



Mestni oddelek za ravnanje z odpadki, čiščenje javnih površin in vozni park MA 48 Dunajčanom zagotavlja biorazgradljive vreče za nagrabljeno listje, ki jih lahko kupijo za evro. Napolnjene vreče odpeljejo na smetišče ali pa odložijo ob svoj smetnjak za biološke odpadke. Smetarji vreče z listjem odpeljejo v mestno kompostarno Lobau, kjer po osmih do desetih tednih iz listnih odpadkov pridobijo kompost najvišje kakovosti. Iz 100 tisoč ton listja pridobijo 50 tisoč ton komposta.



Ta biokompost je primeren tudi za biološko kmetovanje, Dunajčani ga lahko že leta prevzamejo na deponijah, sporočajo iz Predstavništva mesta Dunaj v Ljubljani. Do pol kubičnega metra komposta dobijo brezplačno, za 18-litrsko vrečo odštejejo tri, za 40-litrsko pa pet evrov.



Nekaj listja seveda pustijo za naravni kompost in za zimsko toplo odejo malih živali, tudi ježev. Listje na voziščih, ki je onesnaženo zaradi emisij, pa pošljejo v sežigalnice, kjer po poteh mestnega krožnega gospodarstva ustvarijo električno energijo za dunajska gospodinjstva.



Več kot polovica Dunaja so zelene površine, na katerih je več sto tisoč dreves, in s takšno biopredelavo listja se izognejo tudi preveč napolnjenim smetnjakom.