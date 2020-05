Odpirajo manjše hotele, o pomoči pa nič

Zaradi ugodne epidemiološke slike v državi se bodo prihodnji ponedeljek spet odprli manjši hoteli, hostli in tudi planinske koče, a pod strogimi varnostnimi ukrepi. NIJZ je sicer včeraj pozno popoldne objavil standarde za odprtje večjih hotelov, zdravilišč in velnesov, a ti še ostajajo zaprti. So pa standardi za goste glede nošenja mask strožji kot na Hrvaškem. Hotelirji opozarjajo na ovire pri oživljanju turizma in na to, da nimajo informacij o pomoči države pri ponovnem zagonu panoge. Pripravili smo odgovore na vprašanja, povezana s sproščanjem ukrepov v turizmu.Bodo hoteli z več kot 30 sobami odprti 1. ...