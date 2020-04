Odpiranje prijav za direktorja NIJZ

V soboto se je zaključil razpis za direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). »Kdo se je prijavil, bomo vedeli po odpiranju prijav, ki jih bo izvedla razpisna komisija. Ta se bo sestala v torek, 21. aprila, v popoldanskih urah,« so včeraj sporočili z inštituta.Svojo kandidaturo je že napovedal mikrobiolog Gorazd Pretnar , po neuradnih informacijah pa naj bi bil med kandidati tudi zdravnikKandidat za direktorja mora imeti visoko izobrazbo ustrezne zdravstvene smeri, opravljeno mora imeti specializacijo s področja javnega zdravja, socialne medicine, epidemiologije ali higiene oziroma drugo podiplomsko izobrazbo z navedenih področij. Kandidat mora imeti vsaj deset let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnem položaju.Direktorski položaj naj bi zanimal tudi nekdanjega ministra za zdravje, vendar ta ne izpolnjuje zgornjih pogojev.Tudi Pretnar jih menda ne.Bi pa imel Šabeder možnosti za uspeh, če se bo NIJZ reorganiziral in bo poleg zdaj izbranega direktorja potrebovalše poslovnega direktorja.Šabeder se na vprašanje, če ga zanima vodilni položaj na inštitutu, še ni odzval.