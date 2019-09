—

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: dr. Nina Ledinek.

Včasih se zgodijo prav neverjetna naključja. Ko sem izvedela, katera beseda je izbrana za besedo tedna, sem ravno izpolnjevala obrazec za odpis računalnika, ki mi je nepreklicno odpovedal pokornost.V zgornjem primeru gre seveda za druge vrste odpis od tistega, o katerem govorimo po navadi. Korpus Gigafida, ki ga jezikoslovci pogosto uporabljamo pri analizi aktualne jezikovne rabe, namreč kaže, da besedo odpis najpogosteje uporabljamo v zvezah tipa odpis dolga, terjatve, davka. Ko odpisujemo, torej običajno delamo, da kaj ne obstaja več ali le v manjši meri, kot je razloženo v Slovarju slovenskega knjižnega jezika.Ob besedi odpis pa sama nehote pomislim tudi na slovaropisje. Neredko namreč slišimo, da je ta dejavnost, kot mnoge druge, v sodobnem času zaradi tehnološkega napredka malodane nepotrebna. Seveda pri opisu stanja nekoliko pretiravam. V zadnjih desetletjih so se zaradi tehnološkega napredka tudi v slovaropisju zgodili pomembni premiki, ki vplivajo tako na metodologijo sodobnega slovarskega dela kot tudi na dojemanje, kaj in kakšni naj sodobni slovarji bodo. In realnost slovaropisja in slovarjev je že nekaj časa elektronska. Ob tem pa si želim, da bi tehnološkemu napredku v enaki meri sledil tudi vsebinski (oba segmenta sta sicer povezana). Kot strokovnjaki sebi in uporabnikom dolgujemo, da o obstoječih in novih slovarskih konvencijah tehtno premislimo, da ne bi zgolj v želji po novem in drugačnem zavrnili česa, kar ni za odpis.