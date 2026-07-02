Odplake pomorile vse postrvi ribogojnice Hrga pri Ptuju

»Neuradno vemo le, da je za pogin vseh rib iz naše ribogojnice bilo krivo onesnaženje potoka Studenčnica, ki ga je povzročil večji izliv kanalizacijskih odplak nekaj kilometrov pred našo vasjo,« nam je povedal obupani ribogojec Dušan Hrga iz te vasi blizu Vidma pri Ptuju. Samo v ribogojnici je nastalo za približno 280.000 evrov škode, ki jo je sicer težko oceniti, ker je bilo med ribami tudi precej mladic, te pa bi bile tržno unovčljive šele čez leto ali dve.

»V naši družinski ribogojnici upamo, da bodo preiskovalni organi čim prej opravili svoje delo, da bomo potem lahko zahtevali odškodnino od povzročiteljev,« je dejal Hrga. Rib niso imeli zavarovanih, vendar niso imeli niti takšne nesreče v 36 letih, odkar poslujejo. Problem je v tem, da so izgubili za skoraj dve leti celotne proizvodnje postrvi. Prav tako ni mogoče takoj zagnati novega gojitvenega kroga, saj mladic ni mogoče kar sproti kupiti na trgu, trdi Dušan Hrga. Dejal je, da svojih rib ni mogel zavarovati, zato smo vprašali Ireno Fonda iz morske ribogojnice Fonda, ki nam je povedala malce drugače: »Povsem razumem vse ribogojce, da nočejo zavarovati rib. Šolski primer tveganja takega zavarovalnega posla je bil naš primer, ko smo zelo visoko zavarovali mladice naših brancinov na morju, ker je to zahtevala banka, ki je posodila denar za investicijo v našo dejavnost. Toda 8. 8. 2008 je prišlo na morju do tako hudega neurja, da je uničilo več naših kletk in mrež, nastala je zelo visoka škoda, pri čemer se je zavarovalnica Triglav na vse možne načine in ves čas izogibala pošteni poravnavi škode. Morali smo v sodno pravdo, ki je trajala 8 let, in na koncu izgubili vse. Odtlej nam seveda na pamet ne pade, da bi zavarovali ribogojnice, saj so se dodobra potrudili dokazati, da se to ne izplača, če niti najbolj evidentne škode ne poravnajo,« je dejala Irena Fonda.

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Dušan Hrga upa, da bodo krimninalisti dobro opravili delo in da bodo odkrili povzročitelja in da si bodo lahko povrnili škodo.,čeprav gojišča niso zavarovali. Škoda namreč ni nastala samo njemu, ampak naravi in živalim na celotnem toku potoka Studenčnica, ki se sicer izliva v Dravinjo. Hrga je povedal, da bi količina rib, ki so jo imeli, v dveh letih omogočila prodajo 28 ton rib. Večino teh rib prodajo posameznim kupcem, ki prihajajo nakupovat k ribogojnici, nekaj pa imajo tudi pogodbenih kupcev (za gostinske in druge obrate), ki bodo zdaj nekaj časa ostali brez njihovih postrvi.

Neuradno smo izvedeli, da naj bi onesnaženje prišlo iz enega od večjih podjetij v okolici Ptuja. Ni pa jasno, ali je k onesnaženju prispevala malomarnost, tehnična napaka ali druge okoliščine. Hrga je lahko samo natančno stehtal in premeril poginule postrvi in to dokumentiral, saj mu je jasno, da se bodo morali s povzročitelji tako ali drugače dogovoriti o poravnavi velike škode, ki je prizadela njegovo družino.