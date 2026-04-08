Odpoklic barv, predstavljajo tveganje za zdravje otrok

Podjetje E. Leclerc je iz prodaje odpoklicalo tempera barve znamke Lefranc Bourgeois, dobavitelja Colart International.

Izdelek umikajo iz prodaje, ker predstavlja tveganje za zdravje otrok.

Podjetje kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške.

Oznake: Gvaš 5 x 20 ml, črtna koda 3013643019152, vsi loti, ki se končajo na 36C ali 37C; Gvaš 10 x 10 ml, črtna koda 3013648075627, vsi loti, ki se končajo na 36C ali 37C; Gvaš Pocket X10, črtna koda 3013648075658, vsi loti, ki se končajo na 36C ali 37C.

Kode serij (LOT) se nahajajo v belem okencu, tik ob logotipu na plastičnih škatlah, in v notranjosti embalaže (na spodnji strani) pri kartonskih kompletih.

Izdelki iz odpoklica so bili na voljo le v poslovni enoti E. Leclerc Maribor.