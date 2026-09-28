Odpoklic dveh igrač

Zdravstveni inšpektorat je v okviru uradnega nadzora ugotovil, da igrača Lesena vlečna ladjica z motorično zanko ni skladna z določili uredbe o varnosti igrač.
Ladjico so prodajali v trgovini I Love Portorož.
Zdravstveni inšpektorat je v okviru uradnega nadzora ugotovil, da igrača otroški tovornjak Transport vehicle truck, Inertia series slovaškega uvoznika ZHJM in kitajske proizvodnje, ni skladna z določili uredbe o varnosti igrač. Izdelek odstranjujejo iz prodaje, ker lahko predstavlja nevarnost za otroka zaradi lahko dostopnih gumbnih baterij.
Zdravstveni inšpektorat kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo, temveč ga vrnejo na mesto nakupa, so še sporočili iz inšpektorata.
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