Odpoklic dveh igrač

Zdravstveni inšpektorat je v okviru uradnega nadzora ugotovil, da igrača Lesena vlečna ladjica z motorično zanko ni skladna z določili uredbe o varnosti igrač.

Igrača Lesena vlečna ladjica z motorično zanko FOTO: Zdravstveni inšpektorat.

Vrvica na izdelku je predolga, zato se lahko otrok med igro z njo ovije okoli vratu in se zadavi.

Ladjico so prodajali v trgovini I Love Portorož.

Odpoklic otroškega tovornjaka

Zdravstveni inšpektorat je v okviru uradnega nadzora ugotovil, da igrača otroški tovornjak Transport vehicle truck, Inertia series slovaškega uvoznika ZHJM in kitajske proizvodnje, ni skladna z določili uredbe o varnosti igrač. Izdelek odstranjujejo iz prodaje, ker lahko predstavlja nevarnost za otroka zaradi lahko dostopnih gumbnih baterij.

Zdravstveni inšpektorat kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo, temveč ga vrnejo na mesto nakupa, so še sporočili iz inšpektorata.