Odpoklic dveh izdelkov

Zdravstveni inšpektorat RS je bil preko sistema Safety Gate obveščen o umiku parfuma Puella Double Y, 50 mililitrov, češkega proizvajalca Mandrio Company in slovaškega distributerja Puellavone. Izdelek vsebuje prekomerno koncentracijo izoeugenola, ki lahko povzroči alergijsko reakcijo kože.

Ta snov ni navedena na seznamu sestavin in lahko povzroči alergijsko reakcijo pri osebi, ki nevede pride v stik z izdelkom.

V okviru uradnega nadzora so tudi ugotovili, da igrača kitara Milestar Chitarra rock musicale, kitajskega proizvajalca Xinnafeng toys factory in slovenskega distributerja Weiping, ni skladna z določili Uredbe o varnosti igrač.

Igrača lahko predstavlja nevarnost za otroka zaradi lahko dostopnih baterij. Utripajoča LED spada v območje frekvenc, ki lahko pri fotosenzitivnih osebah, zlasti otrocih, sprožijo epileptični napad. Ker izdelek ne vsebuje predpisanega opozorila, uporabniki niso ustrezno seznanjeni s tem tveganjem. Zdravstveni inšpektorat kupce prosi, da igrače ne uporabljajo in jo vrnejo na mesto nakupa.