Odpoklic električnega skiroja

Tržni inšpektorat je bil prek sistema Safety Gate obveščen o odpoklicu električnega skiroja Urban Glide proizvajalca Yongkang Vito Technology. Elektronski krmilnik skiroja ne zagotavlja, da je hitrost trajno omejena na največ 25 kilometrov na uro, zato lahko pride do prekoračitve omejitve hitrosti.

Skiro Urban Glide proizvajalca Yongkang Vito Technology FOTO: Tržni inšpektorat

Model odpoklicanega izdelka je RIDE 500CT, EAN koda 3700092649626, distributerja pa Avtera in Harvey Norman trading. Iz obvestila Safety Gate izhaja, da elektronski krmilnik skuterja ne zagotavlja, da je hitrost trajno omejena na največ 25 kilometrov na uro.

Posledično se lahko prekorači omejitev hitrosti, kar zvišuje tveganje, da bi uporabnik izgubil nadzor nad skirojem, padel in se poškodoval. Distributer Avtera kupce prosi, naj končni uporabnik nemudoma preneha uporabljati izdelek.

Skiroja naj ne spreminja in ne odstranjuje omejitve hitrosti. Prav tako naj ga ne vrača na prodajno mesto brez dogovora, pač pa naj najprej pokliče ali piše Avteri, da se dogovori za prevzem in brezplačno posodobitev programske opreme krmilnika ali za povrnitev kupnine, so še sporočili iz distributerja.

Zdravstveni inšpektorat RS je bil prek sistema Safety Business Gateway obveščen o odpoklicu igrače bager s spletne tržnice Temu, ker vgrajeni LED svetlobni moduli ne izpolnjujejo zahtev evropskega varnostnega standarda za električne igrače, namenjene otrokom, mlajšim od 14 let, kar predstavlja tveganje za poškodbe mrežnice.

Prek istega sistema so bili obveščeni tudi o odpoklicu igrače plišaste gorile s spletne tržnice Shein.