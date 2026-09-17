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    Odpoklic hrane za pse zaradi salmonele: preverite številko serije

    Odpoklicujejo zamrznjeno surovo hrano za pse Von BARF Professional Lamb Mono. V eni seriji so odkrili bakterije iz rodu Salmonella.
    Odpoklic se nanaša na zamrznjeno surovo hrano za pse Von BARF Professional Lamb Mono, LOT 24072026. FOTO: Von Barf
    Galerija
    Odpoklic se nanaša na zamrznjeno surovo hrano za pse Von BARF Professional Lamb Mono, LOT 24072026. FOTO: Von Barf
    K. Ž.
    17. 9. 2026 | 09:59
    17. 9. 2026 | 10:51
    1:11
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    Iz prodaje umikajo zamrznjeno surovo hrano za pse Von BARF Professional Lamb Mono v kilogramskem pakiranju. Odpoklic se nanaša na serijo LOT 24072026 z rokom uporabe 31. julija 2028. Med rednim vzorčenjem je bila ugotovljena mikrobiološka neskladnost, hrvaški državni inšpektorat pa je pojasnil, da so v izdelku odkrili bakterije iz rodu Salmonella spp. Kupcem svetujejo, naj hrane iz odpoklicane serije ne ponudijo psu, temveč jo vrnejo na prodajno mesto.

    Na Deloindom.si preverite natančne podatke o odpoklicanem izdelku, kako prepoznati sporno serijo in na kaj je treba paziti pri ravnanju s surovo pasjo hrano.

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    Kultura

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