Odpoklic hrane za pse zaradi salmonele: preverite številko serije

Iz prodaje umikajo zamrznjeno surovo hrano za pse Von BARF Professional Lamb Mono v kilogramskem pakiranju. Odpoklic se nanaša na serijo LOT 24072026 z rokom uporabe 31. julija 2028. Med rednim vzorčenjem je bila ugotovljena mikrobiološka neskladnost, hrvaški državni inšpektorat pa je pojasnil, da so v izdelku odkrili bakterije iz rodu Salmonella spp. Kupcem svetujejo, naj hrane iz odpoklicane serije ne ponudijo psu, temveč jo vrnejo na prodajno mesto.

Na Deloindom.si preverite natančne podatke o odpoklicanem izdelku, kako prepoznati sporno serijo in na kaj je treba paziti pri ravnanju s surovo pasjo hrano.