Odpoklic igrače iz Tedija

Podjetje Tedi je iz prodaje odpoklicalo igračo lesene kocke kitajskega izvora. Testiranje izdelka je namreč pokazalo nastajanje majhnih delcev, ki predstavljajo tveganje za zadušitev, so sporočili z Zdravstvenega inšpektorata RS.

Igrača je bila v vseh slovenskih poslovalnicah Tedija v prodaji od 30. januarja 2026. Proizvajalec igrače je nemški Tedi Betriebs, distributer za Slovenijo pa mariborski Tedi.

Testiranje izdelka je pokazalo nastajanje majhnih delcev, ki predstavljajo tveganje za zadušitev, so sporočili z Zdravstvenega inšpektorata RS. FOTO: Tedi/ZIRS

Številki artikla sta 223640012710000000200 in 855870012710000000200.

Inšpektorat kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo, ampak ga vrnejo na mesto nakupa.