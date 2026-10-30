Odpoklic igrače zaradi nevarnosti zadušitve

Zdravstveni inšpektorat je iz prodaje odpoklical igračo pištolo avengers slovenskega distributerja Trgovina z mešanim blagom, Polona Hotko Husanović. Pri igrači obstaja tveganje zadušitve, saj je priložena plastična embalaža (vrečka) neustrezna in ne izpolnjuje zahtev standarda EN 71-1:2014+A1:2018.

Igrača nima predvidenega opozorila, da se z njo ne sme meriti v oči ali obraz zaradi tveganja glede na doseženo kinetično energijo projektila. Imenuje se avengers age of ultron 2, soft bullet blaster, šifra izdelka je SUM - 37, številka lot pa L2190041. Zdravstveni inšpektorat kupcem svetuje, da igračo uporabljajo le ob upoštevanju opozorila in da z njo ne merijo v oči ali obraz. Vrečko naj zavržejo. Igračo lahko tudi vrnejo na mesto nakupa.