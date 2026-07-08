Ponovni odpoklici živil v več trgovinah

Tudi danes je uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v okviru uradnega nadzora izvršila odpoklic treh živil, med njimi je bil ponovno kuhan krompir, kjer so zasledili vsebnost žveplovega dioksida, ki predstavlja tveganje za vse.

Prvi med njimi je: Krompir Kuhan Pariški mini Grocholl, pakiranje v vrečkah. Neto količina 2 kg. Lot: 26183. Uporabno najmanj do: 29.08.2026.

Drugi: Krompir kuhan rezine TopGastro, pakiranje v vrečkah. Neto količina 5 kg. Lot: 26165. Uporabno najmanj do:17.08.2026. Lot: 26215. Uporabno najmanj do: 22.09.2026.

Eden od odpoklicanih izdelkov so bile tapiokine kroglice s Kitajske. FOTO: Zps

Proizvajalec je Elbtaler GmbH & Co. KG iz Büchna v Nemčiji. Dobavitelj je Kvibo, d.o.o. iz Tržiča, distributerji pa Kvibo; PEMS d.o.o.; Toploteka Engrotuš, Jagros, Rudnidis in obrati javne prehrane.

Naslednje odpoklicano živilo so tapiokine kroglice z okusom tara (Tapioca Pearls Tara). Izdelek ima po odprtju neznačilen vonj po plastiki in/ali kemikalijah, ki ostane prisoten tudi po pripravi v skladu z navodili za uporabo, zato ga je potrebno zavreči.

Živilo je bilo prodaji v obdobju od 17.05.2026 do 23.06.2026 in je del blagovne znamke: WEJEE. Številka artikla: 7597-5. Neto količina: 250 g. Uporabno najmanj do: 01.12.2026.

Dobavitelj je Asia Express Food z Nizozemske, izdelek pa je po poreklu s Kitajske. Distributerja pa sta Asia Supermarket, Francoska ulica 15, 1000 Ljubljana spletna trgovina: https://www.asia-supermarket.si/ ter THAI ASIAN FOOD STORE d.o.o.Tugomerjeva 35, 1000 Ljubljana, poslovalnica Thai asia shop Dunajska c. 49 1000 Ljubljana, dostopno pa tudi v spletni trgovini www.thaiasia.si.

Zadnji odpokllicani izdelek so Instant riževi svaljki s sirom. Izdelek je bil odpoklican zaradi okvarjene vrečke za absorpcijo kisika in s tem možnostjo rasti bakterij in plesni.

Odpoklicani riževi svaljki s sirom. FOTO: Zps

Korejski instant riževi svaljki Topokki sir, Yopokki.Neto količina: 120 g.LOT: 18-12-2026.Uporabno najmanj do: 18. 12. 2026.Proizvajalec je Agricultural Company Corporation Youngpoong Co., Ltd. uvoznik pa Herman Kuijper BV z Nizozemske. Distributer je Le La Trade d.o.o.