AliExpress: odpoklic igrače projekcijska svetilka za otroke

Zdravstveni inšpektorat RS je bil preko sistema Safety Gate obveščen o odpoklicu projekcijske svetilke za otroke, je razvidno iz nove objave na vladni spletni strani.

Kot so zapisali, gre za projekcijsko svetilko za otroke, ki so jo prodajali na spletnem mestu AliExpress. Izdelek lahko povzroči okvarno vida, saj je LED-dioda premočna, s tem pa neposredno gledanje svetlobnega snopa lahko poškoduje vid.

Iz spleta je bil izdelek umaknjen, razvidno pa je, da je bil distribuiran tudi potrošnikom v Sloveniji.

Uporabnike opozarjajo, da Izdelka ne uporabljajo.