Odpoklic izdelka: dvojni paradižnikov koncentrat znamke Droga

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v okviru uradnega nadzora odvzela vzorec dvojnega paradižnikovega koncentrata znamke Droga, v kateri je bila z analizo dokazana presežena mejna vrednost za pesticid klorfenapir. Odgovorni nosilec živilske dejavnosti je že sprožil umik živila.

Gre za dvojni paradižnikov koncentrat v steklenem kozarcu znamke Droga, velikost pakiranja je 720 mililitrov. Koncentrat je egipčanskega porekla, serijska oznaka živila je 26B0061, rok uporabe pa 7. april 2028.

Proizvajalec živila je slovensko podjetje Ahac, dobavitelj pa podjetje Jones Kent z Malte. Distributerji živila v Sloveniji so podjetja Mercator, Engrotuš, Rudnidis (E.Leclerc Ljubljana), KEA, Davidov Hram, Diskont Zalar, Fama, Farme Ihan - MPR, M-OREL in Minale.

Uprava kupce prosi, da živilo vrnejo na mesto nakupa.