Odpoklic gob enoki v 100-gramskem pakiranju znamke Green Box Limited

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je dobila informacijo o odpoklicu gob enoki v 100-gramskem pakiranju znamke Green Box Limited nizozemskega uvoznika Asia Food Express, ki so bile na voljo v Asia Supermarketu in po spletu. Živilo umikajo iz prodaje zaradi ugotovljene prisotnosti bakterije Listeria monocytogenes.

Gre za vse lote, ki so bili v prodaji od 26. aprila do 17. maja 2026.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin kupcem svetuje, da živila ne uporabijo in zaužijejo, temveč ga vrnejo na mesto nakupa ali zavržejo.