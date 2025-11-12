Nov odpoklic kislih kumaric, v njih znova prepovedan pesticid

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v okviru izvajanja uradnega nadzora v prometu vzorčila narezane vložene kisle kumarice, v katerih je bila z analizo dokazana prisotnost ostanka pesticida klorpirifosa.

Kot so zapisali na portalu uprave, so na podlagi obstoječih podatkov ocenili, da vzorec predstavlja potencialno tveganje za zdravje potrošnikov.

Gre za vložene narezane kumarice Green food Original dobavitelja Tac Product Mamusha s Kosova. Uvoznik in distributer je DAH group d.o.o.

Živilo predstavlja potencialno tveganje. Potrošniki, ki hranijo živilo doma, naj ga iz previdnosti ne zaužijejo, temveč vrnejo na mesto nakupa, poudarjajo v upravi.

Uporaba klorpirifosa, ki je še posebej škodljiv za zdravje otrok, je v Evropski uniji prepovedana od leta 2020.

Oznake izdelka: Green food Original, Narezane kumarice, neto količina 2400 gramov, neto plod 1350 gramov; lot: 090825; rok uporabe: 9. 8. 2027.