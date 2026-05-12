Odpoklic izdelkov iz slovenskih trgovin: Nikar ne zaužijte

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je odpoklicala naslednji izdelek: cele surove orjaške tigraste kozice – Rond des Mers; Gambas Sauvages cruee 4/7, ki so bile na policah E.Leclerc Maribor in E.Leclerc Ljubljana.
Zveza potrošnikov Slovenije svetuje, da živila ne uporabljajte, treba ga je zavreči. Lahko ga vrnete v trgovino, kjer ste ga kupili in zahtevate vračilo kupnine.
Izdelek: Cele surove orjaške tigraste kozice - Rond des Mers; Gambas Sauvages cruee 4/7
Neto količina: 500 g
Lot: 5J12
Uporabno najmanj do: 09/2027
Koda obrata: 1840
Dobavitelj: Scamarc, Francija
Distributer: ELeclerc Maribor, ELeclerc Ljubljana
Poreklo: Kitajska
Po svetu so poročali o primerih z zelo hudimi posledicami. Bakterija vibrio vulnificus povzroča okužbo, do katere pogosto pride po zaužitju morske hrane, zlasti surovih ali premalo kuhanih ostrig. Simptomi vključujejo bruhanje, drisko in bolečine v trebuhu. Lahko se razvije invazivna sepsa. Ogroža predvsem osebe z oslabljenim imunskim sistemom ali nekaterimi kroničnimi boleznimi. V hujših primerih lahko povzroči hitro napredujočo okužbo mehkih tkiv, sepso ali nekrotizirajoči fasciitis, t. i. bolezen mesojede bakterije. Okužba je lahko smrtna.
Zdravstveni inšpektorat RS pa je odpoklical žlico za špagete iz črne plastike. Izdelek je bil odpoklican zaradi prehajanja primarnih aromatskih aminov v stiku z živilom. Izdelek je bil narejen v Nemčiji, prodajali pa so ga v poslovalnicah Tedi. Izdelek vrnite na prodajno mesto in zahtevajte vračilo kupnine, svetuje ZPS.
