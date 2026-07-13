Novi odpoklici izdelkov

FOTO: Zdravstveni inšpektorat/gov

Zdravstveni inšpektorat RS je bil preko sistema Safety Gate obveščen o odpoklicu izdelka otroške igrače s silikonskimi vlečnimi vrvicami s kitajske spletne tržnice Shein. Pri vstavljanju igrače v usta se lahko njen štrleči del zagozdi v grlu in povzroči zaporo dihalne poti.

Serijska številka izdelka je 2025082, številka modela pa K5803.

FOTO: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin/gov

Zdravstveni inšpektorat kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo.

Poleg tega pa je bila Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin s strani odgovornega nosilca živilske dejavnosti obveščena o pričetku izvajanja odpoklica živila zaradi prisotnosti pesticida. Gre za sezamovo seme Daco Bello, proizvajalca Daco France, 125-gramsko pakiranje, datum uporabe pa je 12. 10. 2026. Distributer je E.Lecklerc.

Kot je navedeno, je presežna mejna vrednost klorpirifos-etila. Potrošnikom svetujejo, da živila ne zaužijejo. Lahko ga tudi vrnejo na mesto nakupa ali zavržejo.