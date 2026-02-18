Nov odpoklic izdelkov v Sparu, Eurospinu in Jagru

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je objavila, da so jo preko evropskega hitrega sistema obveščanja o nevarni hrani obvestili o distribuciji neskladnih živil na naš trg. V njih so ugotovili prekoračene mejne vrednosti onesnaževal (perfluoroalkiliranih spojin).

Odpoklicali so prašičje meso proizvajalca Kometa 99 iz Madžarske s pripisom, da so bili prašiči vzrejeni na Hrvaškem. Zaužitje prinaša kemična tveganja. Gre za več izdelkov, navedeni so na razpredelnici na fotografiji.

Distributerji na slovenskem trgu so Eurospin EKO d.o.o., Spar Slovenija d.o.o. in JAGROS d.o.o.

Uprava pojasnjuje, da to prašičje meso ni več na trgu, naštetim proizvodom so roki uporabe že potekli. V kolikor pa so potrošniki zamrznili, naj ga ne uporabijo oziroma zaužijejo.