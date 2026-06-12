TEDi: Odpoklic igrače žoge za plažo samorog, rak in flamingo

Podjetje TEDi Betriebs je iz prodaje odpoklicalo igrače žoge za plažo samorog, rak in flamingo nemškega proizvajalca TEDi Betriebs. Kot je na spletni strani navedel zdravstveni inšpektorat, so testiranja igrač pokazala nastajanje majhnih delcev, ki lahko ob zaužitju predstavljajo tveganje zadušitve za majhne otroke.

Številke artiklov so 411510012310000000300 (samorog), 678670012310000000300 (rak) in 991590012310000000300 (flamingo). FOTO: gov.si

Številke artiklov so 411510012310000000300 (samorog), 678670012310000000300 (rak) in 991590012310000000300 (flamingo).

Inšpektorat kupce prosi, da igrač ne uporabljajo in jih vrnejo na mesto nakupa.