Nov odpoklic izdelka v Leclercu

Upravo za varno hrano so prek sistema EU RASFF obvestili o distribuciji potencialno nevarne pošiljke v Slovenijo, so danes navedli na portalu uprave.

Gre za filete odmrznjenega rumenoplavutega tuna, lot: 428996; ki ga je bilo treba porabiti do: 12. decembra 2025 (prodaja v rinfuzi). Izdelek ima navodilo: živilo ni primerno za ponovno zamrzovanje.

Dobavitelj izdelka je MBT Svet, d. o. o., distributer pa ELeclerc, Ljubljana, in sicer v mesecu decembru, od 5. do 12. decembra lani. Poreklo je v Španiji.

Uprava opozarja na kemična tveganja z možno prisotnostjo histamina, ki lahko sproži reakcijo pri potrošnikih.

Omenjeni lot je bil vključen v zastrupitev s hrano, vendar je slednje lahko posledica nepravilnega shranjevanja živila. Vsa izvedena vzorčenja niso potrdila neskladnosti, navajajo. Odmrznjene filete tune so prodajali v ribarnici s pripisom, da živilo ni primerno za ponovno zamrzovanje.

Živilu je že pretekel rok uporabe. Če potrošniki niso upoštevali navodila o takojšnji porabi in so živilo ponovno zamrznili, uprava svetuje, da ga zavržejo.