Nov odpoklic izdelka v Hoferju

Hofer je iz prodaje odpoklical izdelek Otroški pustni kostum, pikapolonica, proizvajalca Lily & Dan. Izdelek so odpoklicali na zahtevo dobavitelja Florett Textil GmbH & Co.KG v skladu z določili varstva potrošnikov.
Iz varnostnih razlogov prosijo kupce, da omenjenega izdelka ne uporabljajo, saj obstaja nevarnost, da se ježek na kostumu odlepi, kar lahko privede do zaužitja.
Podjetje Hofer kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške, tudi brez predložitve računa.
