  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Odpoklic izdelka v Lidlu

    V formulah za dojenčke Aptamil Pronutra 1 in Aptamil Pronutra 2 je možna prisotnost toksina cereulida.
    Kupci lahko izdelke vrnejo v katero koli izmed Lidlovih trgovin. FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters
    Galerija
    Kupci lahko izdelke vrnejo v katero koli izmed Lidlovih trgovin. FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters
    M. B., STA
    9. 2. 2026 | 16:32
    9. 2. 2026 | 16:35
    1:24
    A+A-

    Lidl Slovenija je iz prodaje odpoklical formulo za dojenčke Aptamil Pronutra 1 in Aptamil Pronutra 2, 800 gramov, distributerja Merit HP. V izdelku je možna prisotnost toksina cereulida. Lidl kupce poziva, da zaradi možnega tveganja za zdravje izdelka ne uživajo. Glede na to, da gre za izdelek za dojenčke, sicer verjetno niso kupci tisti, ki bi ga uživali. 

    image_alt
    NIJZ svari pred uporabo odpoklicanih formul za dojenčke

    Odpoklicani izdelki Aptamil Pronutra 1, 800 g, imajo roke uporabe 27. 7. 2026, 1. 11. 2026 in 27. 11. 2026, odpoklicani izdelki Pronutra 2, 800 g, pa 19. 7. 2026, 8. 9. 2026 in 30. 11. 2026

    Kupci lahko izdelke vrnejo v katero koli izmed Lidlovih trgovin. Kupnina jim bo povrnjena tudi brez predložitve računa.

    Premium
    Nedelo
    Smučarija in olimpijske igre

    Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

    Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
    Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Anketa

    Barometer: Največji premik je zaznati v taboru neopredeljenih

    Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas ali ga ne bi nikomur. Demokrati skočili na tretje mesto.
    Barbara Hočevar 9. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Olimpijski dnevnik

    Ko se tudi Avstrijec zavzame za Slovenijo ...

    Olimpijske igre naj bi bile praznik najboljših, a zaradi administrativnih omejitev v Predazzu manjka več zvenečih imen. Neenotna merila med različnimi panogami.
    Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Pogovor z Niko Prevc

    Nika Prevc: Vem, da je kolajna moja, zaslužena in nezamenljiva

    Nika Prevc z mešanimi občutki po osvojitvi naslova olimpijske podprvakinje na srednji skakalnici v Predazzu. Vesela, da je led prebit. Dragocena izkušnja.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 13:50
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

    Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

    Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

    »Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Prometno vozlišče

    Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

    Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

    Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

    Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    odpokliclilcformula za dojenčkeAptamil

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

         V živo: Anže, Domen in Timi v lov na odmevno uvrstitev

    Za olimpijske kolajne na srednji napravi v Predazzu se bodo danes potegovali še najboljši smučarski skakalci na svetu.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 9. 2. 2026 | 18:12
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Oman

    Švicar na vrhu, Sepp Kuss na bolniški

    Padec Adama Yatesa je v 3. etapi dirke po Omanu najbolje unovčil Mauro Schmid.
    S prizorišča:Miha Hočevar 9. 2. 2026 | 17:05
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Lidl

    Odpoklic izdelka v Lidlu

    V formulah za dojenčke Aptamil Pronutra 1 in Aptamil Pronutra 2 je možna prisotnost toksina cereulida.
    9. 2. 2026 | 16:32
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Tekmovanja po Sloveniji

    Plazma športne igre mladih vstopajo v 3. sezono v Sloveniji

    Letošnja že 3. sezona Plazma športnih iger mladih v Sloveniji se je uspešno začela. Prva tekmovanja bodo v nogometu, odbojki, namiznem tenisu in šahu.
    9. 2. 2026 | 16:31
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Milano – Cortina 2026

    Olimpijske kolajne se ena za drugo lomijo, brez nje ostala prvakinja v smuku

    Na OI pri naših zahodnih sosedih imajo nemalo težav z olimpijskimi kolajnami. Več športnikov je poročalo, da so se jim te preprosto zlomile in odpadle.
    9. 2. 2026 | 16:14
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Lidl

    Odpoklic izdelka v Lidlu

    V formulah za dojenčke Aptamil Pronutra 1 in Aptamil Pronutra 2 je možna prisotnost toksina cereulida.
    9. 2. 2026 | 16:32
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Tekmovanja po Sloveniji

    Plazma športne igre mladih vstopajo v 3. sezono v Sloveniji

    Letošnja že 3. sezona Plazma športnih iger mladih v Sloveniji se je uspešno začela. Prva tekmovanja bodo v nogometu, odbojki, namiznem tenisu in šahu.
    9. 2. 2026 | 16:31
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Milano – Cortina 2026

    Olimpijske kolajne se ena za drugo lomijo, brez nje ostala prvakinja v smuku

    Na OI pri naših zahodnih sosedih imajo nemalo težav z olimpijskimi kolajnami. Več športnikov je poročalo, da so se jim te preprosto zlomile in odpadle.
    9. 2. 2026 | 16:14
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

    Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

    Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
    Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

    Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

    »Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
    Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

    Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
    Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo