Odpoklic izdelka v Lidlu

Lidl Slovenija je iz prodaje odpoklical formulo za dojenčke Aptamil Pronutra 1 in Aptamil Pronutra 2, 800 gramov, distributerja Merit HP. V izdelku je možna prisotnost toksina cereulida. Lidl kupce poziva, da zaradi možnega tveganja za zdravje izdelka ne uživajo. Glede na to, da gre za izdelek za dojenčke, sicer verjetno niso kupci tisti, ki bi ga uživali.

Odpoklicani izdelki Aptamil Pronutra 1, 800 g, imajo roke uporabe 27. 7. 2026, 1. 11. 2026 in 27. 11. 2026, odpoklicani izdelki Pronutra 2, 800 g, pa 19. 7. 2026, 8. 9. 2026 in 30. 11. 2026

Kupci lahko izdelke vrnejo v katero koli izmed Lidlovih trgovin. Kupnina jim bo povrnjena tudi brez predložitve računa.