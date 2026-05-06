Odpoklic izdelka v Pepcovih trgovinah

Zdravstveni inšpektorat RS je bil preko sistema Safety Gate (OR/00047/26) obveščen o odpoklicu izdelka zapestnica s kapibaro, ki ga proizvaja poljska družba Pepco, distribuira pa podjetje Pepco iz Brezovice pri Ljubljani. Zaradi tovarniške napake lahko notranji rob zapestnice prereže blago in predstavlja tveganje za nastanek poškodbe.

Gre za model zapestnice PLU 631925 s serijskimi številkami ORD01604272_01, ORD01604271_01, ORD01604273_01, ORD01604274_01, ORD01604275_01, ORD01604276_01, ORD01604277_01, ORD01604278_01 in ORD01604280_01. Izdelek je bil v prodaji od 3. do 31. marca letos.

Odrejen je odpoklic. Potrošnikom svetujejo, da izdelka več ne uporabljajo in da ga vrnejo na mesto nakupa.