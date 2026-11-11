Odpoklic izdelka za otroke pri Müllerju

Podjetje Müller drogerija je iz prodaje odpoklicalo žličko za kašico Nuby soft sens flex (trije kosi) belgijskega proizvajalca New Valmar BV zaradi presežene vrednosti bisfenola AF, kar lahko vpliva na hormonsko ravnovesje.

MAN koda odpoklicanega izdelka je 674788, EAN koda 048526052356, šarža pa M2C18Z, M2D28Z, M2E26Z in M2F18Z.

Podjetje kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške. V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnejo tudi na osebje v poslovalnici ali jih kontaktirajo prek elektronskega naslova info@mueller.si ali telefonske številke 01/51 39 300.