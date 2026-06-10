Inšpektorat: navijanje za Slovenijo s temi tatuji je zdravstveno tvegano

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Zdravstveni inšpektorat RS je bil s strani podjetja Promos Marketing d.o.o. obveščen o umiku in odpoklicu navijaških tatujev Slovenija. Razlog umika sta kemično oziroma zdravstveno tveganje.
Oznake izdelkov so: navijaški tatuji Slovenija EAN: 3830069201196; navijaški tatuji sLOVEnija EAN: 3830069201202; navijaški tatuji Cedevita EAN: 3830055411622.
Dobavitelj je omenjeni Promos Marketing d.o.o., distributerja pa Spar Slovenija d.o.o. in Decathlon športna oprema d.o.o.
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