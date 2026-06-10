Nov odpoklic izdelka v Hoferju

Urad Republike Slovenije za kemikalije obvešča o odpoklicu zimskih čevljev (Ž/M) blagovne znamke Adventuridge v črni barvi iz podjetja Hofer. Proizvajalec je Wünsche Fashion GmbH & Co. KG, tveganje pa je, kot navaja urad na spletni strani, povezano s kemičnim in zdravstvenim tveganjem.

EAN kode: 4061461223915, 4061461224165, 4061461224189, 4061461219987. Številka je natisnjena na vložku čevlja. FOTO: gov

Rezultati kemijskih analiz so namreč pokazali presežene zakonske vrednosti PFAS v izdelku.

Zaradi varnostnih razlogov kupce prosijo, da omenjenega izdelka ne uporabljajo več. Zaradi varovanja okolja se izdelek ne sme zavreči med običajne gospodinjske odpadke.

Kupci naj izdelek vrnejo v katerokoli trgovino Hofer, kjer jim bodo kupnino povrnili tudi brez predložitve računa. Hofer naproša, da o tem obvestite tudi druge, ki so izdelek lahko prejeli, posodili ali kupili.