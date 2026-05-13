Odpoklic izdelkov iz AliExpressa in Sheina

Spletna tržnica Shein je iz prodaje odpoklicala dve različni kopalni igrači za pršenje vode v obliki živali proizvajalca Shantou Chenghai District Junmao Toy Factory. Izdelek odstranjujejo iz prodaje, saj so prisesalne kapice ločene in nepritrjene, kar lahko ob otrokovem zaužitju povzroči zadušitev.

Spletna tržnica AliExpress je iz prodaje prav tako odpoklicala igračo zaradi možnosti zadušitve. Tekstilna igrača Miki miška Minnie proizvajalca Shenqiu County Yingxin Trading, lahko namreč zaradi ločitve prisesalne kapice od izdelka predstavlja nevarnost za male otroke.