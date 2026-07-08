Odpoklic otroške ropotulje in grizala zaradi možne zadušitve

Na vladni spletni strani je razvidno, da je bil Zdravstveni inšpektorat RS prek sistema Safey Gate obveščen o odpoklicu dveh izdelkov s spletne tržnice Shein, in sicer lesene ropotulje in grizala, zaradi nevarnosti zadušitve.

Izdelka imata štrleče dele, ki jih lahko majhni otroci dajo v usta in se jim lahko zataknejo v grlu, kar lahko povzroči zaporo dihalnih poti in posledično zadušitev.

Zato sta bila izdelka umaknjena s spletne tržnice, po navedbah inšpektorata pa sta bila dostavljena tudi potrošnikom v Sloveniji. Potrošnikom priporočajo, naj ju ne uporabljajo.