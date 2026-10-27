Odpoklic pasjih prehranskih dopolnil, možna kontaminacija s salmonelo

Upravo Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) obvestila o odpoklicu krmnih proizvodov za pse proizvajalca Fi Barking Labs zaradi možne kontaminacije s salmonelo.

Odpoklicana izdelka sta Fi Calming supplement for Dogs, 180 g (serija 26118) in Fi 8-in-1 Formula supplement for Dogs, 180 g (serija 26159). Podjetje Fi Barking Labs je proizvoda tržilo neposredno imetnikom živali prek spletnih trgovcev Amazon in Chewy.com.

Uprava kupce poziva, naj te proizvode zavržejo.