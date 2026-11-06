Odpoklic dveh izdelkov iz Müllerja

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je bila s strani odgovornega nosilca živilske dejavnosti Müller Drogerija obveščena o izvajanju odpoklica pinjol v 60-gramskem pakiranju proizvajalca Alnatura zaradi možne prisotnosti salmonele.

Potencialno problematično 60-gramsko pakiranje pinjol proizvajalca Alnatura. FOTO: UVHVVR/Müller

EAN koda je 4104420026766, vsi roki uporabnosti pa od 31. 5. 2027 do 2. 7. 2027. Izdelek je bil v prodaji v poslovalnicah Müller od 9. oktobra 2026 naprej.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potrošnikom svetuje, da živila ne uporabijo in zaužijejo, temveč ga vrnejo na mesto nakupa ali zavržejo, so še sporočili iz uprave.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila s strani odgovornega nosilca živilske dejavnosti Müller Drogerija obveščena o izvajanju odpoklica mešanice semen za solato v 100-gramskem pakiranju proizvajalca Alnatura zaradi možne prisotnosti salmonele.

EAN koda je 4104420230538, vsi roki uporabnosti pa od 03.06.2027 do 13.07.2027. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potrošnikom svetuje, da živila ne uporabijo in zaužijejo, temveč ga vrnejo na mesto nakupa ali zavržejo, so še sporočili iz uprave.