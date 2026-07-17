Odpoklic piščančjih perutničk

Z Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so sporočili o novem odpoklicu izdelka, in sicer začinjenih piščančjih perutničk. S strani odgovornega nosilca dejavnosti so prejeli obvestilo o izvajanju umika piščančjega začinjenega mesa, v katerem je bila v okviru lastnih kontrol ugotovljena salmonela.

Gre za perutničke z rokom uporabe 11. 7. 2026. Začinjeno piščančje meso je bilo proizvedeno na prodajnem mestu v Mesnici Smajić iz Petrovč. Država porekla je Poljska.

Kot je razvidno iz objave na vladni spletni strani o odpoklicu izdelkov, so meso prodajali med 8. in 11. julijem v mesnici. Živilu je rok uporabe potekel. V kolikor so potrošniki živilo doma zamrznili, naj ga ne uporabijo oz. zaužijejo, temveč zavržejo ali vrnejo na mesto prodaje.