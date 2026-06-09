Odpoklic ponve z arzenom

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije je bil prek sistema Safety Gate obveščen o odpoklicu litoželezne ponve zaradi povišane vsebnosti anorganskega arzena. Gre za litoželezno ponev velikosti 18 x 26 centimetrov nizozemske blagovne znamke Wolf steel/Napoleon, izdelano na Kitajskem (št. artikla: 56003, EAN koda: 629162560032).

Izdelek, ki predstavlja zdravstveno tveganje pri pripravi živil, pri nas distribuira podjetje Aliansa, d. o. o., iz Žalca, na prodaj pa je v trgovinah Merkur, LES-MMS, OBI in Ingles.

Zdravstveni inšpektorat RS potrošnikom svetuje, da odpoklicanega izdelka ne uporabljajo in da ga lahko vrnejo na prodajno mesto.