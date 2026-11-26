Zdravstveni inšpektorat RS je bil prek evropskega sistema za obveščanje o nevarnih izdelkih Safety Gate obveščen o odpoklicu spreja za posvetlitev las Blossity Blond Lightening Spray (150 ml), ki je bil naprodaj tudi v Sloveniji.

FOTO: Zdravstveni Inšpektorat/Gov

Zaradi nezadostne tesnosti embalaže lahko vsebina izteka in ob stiku s kožo povzroči hudo draženje kože.

Gre za izdelek blagovne znamke Blossity s številko modela 3212263 in črtno kodo 8715342048819. Izdelek je kitajskega porekla, njegov proizvajalec je nizozemsko podjetje Dayes Europe, distributer pa Action Service & Distributie.

Izdelek so umaknili s trga in odpoklicali od končnih uporabnikov. Zdravstveni inšpektorat potrošnikom svetuje, naj ga ne uporabljajo.