Odpoklic plesnivih toastov iz Mercatorja in nevarne igrače s Temuja

Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je trgovska družba Mercator obvestila o izvajanju umika toastov pod Mercatorjevo trgovsko blagovno znamko, ki jih izdeluje pekarsko podjetje Don Don. Razlog je možna prisotnost plesni.

Umik pokriva naslednje izdelke:

Toast American (blagovna znamka: Mercator); pakiranje: 750 g; črtna koda: 3838900936313; lot: L260922; rok uporabe: 21. 11. 2026.

Odpoklicani Mercatorjev masleni toast, ki ga izdeluje pekarsko podjetje Don Don. FOTO: Mercator/UVHVVR

Masleni toast (blagovna znamka: Mercator); pakiranje: 500 g; črtna koda: 3838900936290; lot: L260917; roka uporabe: 15. 11. 2026 in 16. 11. 2026.

Toast Klasik (blagovna znamka: Mercator); pakiranje: 500 g; črtna koda: 3838900936283; lot: L260907; rok uporabe: 6. 11. 2026.

Odpoklicani Mercatorjev toast klasik, ki ga izdeluje pekarsko podjetje Don Don. FOTO: Mercator/UVHVVR

Uprava za varno hrano potrošnikom svetuje, da živila ne zaužijejo, temveč ga vrnejo na mesto nakupa.

Odpoklic igrače s Temuja

Zdravstveni inšpektorat je bil preko sistema Safety Gate obveščen o odpoklicu igrače lok z izstrelki iz pene (Soft Ball Shot Crossbow), ki je bila na prodaj preko spletnih tržnic Temu in eBay. Igračo odstranjujejo iz prodaje, ker vključuje potencialno nevarne majhne kroglice iz pene in nima opozorila o neprimernosti za otroke, mlajše od 36 mesecev.

Odpoklicana igrača s Temuja; lok z izstrelki iz pene vsebuje potencialno nevarne majhne delce. FOTO: Temu/zdravstveni inšpektorat

Majhne kroglice lahko otroku zamašijo dihalne poti, če se zataknejo v zadnjem delu ustne votline in obstaja nevarnost zadušitve. Serijska številka je C202432256412, številka modela 816937989081, LH02, cn1082977006febae ter črtna koda 21828069545.

Zdravstveni inšpektorat kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo.