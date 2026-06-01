Odpoklic več vrst kuhanega krompirja

Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji Klemen Burgar je iz prodaje odpoklical več izdelkov iz kuhanega krompirja zaradi možne prisotnosti žveplovega dioksida. Odpoklic velja za kuhan krompir; cel, kuhan krompir narezan na kocke, kuhan krompir v obliki rezin in kuhan krompir narezan na polovice.

Proizvajalec in nosilec dejavnosti Klemen Burgar kupce poziva, naj izdelkov ne zaužijejo. Vrnejo jih lahko na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili kupnino. Če vračilo ni mogoče, naj izdelke zavržejo.

Žveplov dioksid se uporablja kot konzervans in antioksidant, pri občutljivih posameznikih pa lahko povzroči neželene reakcije